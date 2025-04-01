❓ Как работать с маркетплейсами в 2025 году, чтобы не нарушить новое законодательство

Изменилась работа селлеров, а также бухгалтеров, которые ведут продавцов на маркетплейсах.

С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН стали плательщиками НДС. И бухгалтерия на маркетплейсах превратилась в тот еще квест!

Запутались — нужно или нет платить НДС, сдавать декларацию и вести книги продаж и покупок? Не понимаете, что попадает под понятие рекламы и когда доходы от маркетплейсов необходимо учитывать?

Напишите нам о проблемах, с которыми вы столкнулись!

На все вопросы ответит Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом работы более 15 лет и член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса, спикер VII Всероссийской конференции «БухВесна-2025». Она знает, как разобраться в сложных финансовых вопросах и готова ответить на ваши вопросы.

Задавайте вопросы в нашем канале Клерк.Премиум, а 11 апреля мы опубликуем ответы эксперта!