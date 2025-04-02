Упрощенцы могут увеличить цену договора по закону 223-ФЗ на сумму НДС

Если организация на УСН в 2024 году заключила с заказчиком договор в рамках закупок по закону № 223-ФЗ, получила аванс, а в 2025 году стала работать с НДС, то цену договора можно пересмотреть.

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 11.03.2025 № 24-07-08/23797.

Сам закон № 223-ФЗ не устанавливает оснований и порядка изменения договора.

Вопросы, связанные с изменением договора в части изменения цены, решаются сторонами в соответствии с нормами ГК РФ, положением о закупке и заключенным договором.

Кстати, с закупками по закону № 44-ФЗ ситуация иная. Упрощенцы с госконтрактами вынуждены платить НДС за свой счет.

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