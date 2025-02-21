Упрощенцы с госконтрактами вынуждены платить НДС за свой счет

Такую ситуацию разобрал Минфин в письме от 16.01.2025 № 03-07-11/2688.
Риски, связанные с исполнением контракта, относятся к коммерческим рискам поставщика, которые предусматриваются в цене заявки на участие в закупке, отмечает Минфин.
Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.
Таким образом, заказчик не обязан платить еще и НДС сверх цены контракта.
Налоговая база по НДС = стоимость товаров, сообщает Минфин.
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