Упрощенцы с госконтрактами вынуждены платить НДС за свой счет

В 2024 году компании на УСН заключили госконтракты, которые действуют и в 2025 году. Но в 2024-м при УСН не было НДС, а с 2025 года есть. И госзаказчики отказываются менять цену на сумму НДС. Платить его за свой счет?

Такую ситуацию разобрал Минфин в письме от 16.01.2025 № 03-07-11/2688.

Риски, связанные с исполнением контракта, относятся к коммерческим рискам поставщика, которые предусматриваются в цене заявки на участие в закупке, отмечает Минфин.

Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

Таким образом, заказчик не обязан платить еще и НДС сверх цены контракта.

Налоговая база по НДС = стоимость товаров, сообщает Минфин.