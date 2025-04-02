👌 Налоговики назвали преимущества электронных счетов-фактур

Электронные счета-фактуры (ЭСФ) — это аналоги традиционных бумажных счетов-фактур, которые направляют и принимают с помощью операторов электронного документооборота. Они значительно упрощают обмен информацией между контрагентами.

Региональное УФНС напомнило о преимуществах применения ЭСФ. Это:

скорость обмена информацией;

делает бизнес продуктивнее;

снижает финансовые издержки;

документы нельзя потерять ;

избавляет от бумажных архивов ;

контроль и снижение риска ошибок.

Ранее мы писали про заявление главы ФНС Егорова про обязанность только электронных счетов-фактур.

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