👌 Налоговики назвали преимущества электронных счетов-фактур

Электронные счета-фактуры (ЭСФ) — это аналоги традиционных бумажных счетов-фактур, которые направляют и принимают с помощью операторов электронного документооборота. Они значительно упрощают обмен информацией между контрагентами.
Региональное УФНС напомнило о преимуществах применения ЭСФ. Это:
скорость обмена информацией;
делает бизнес продуктивнее;
снижает финансовые издержки;
документы нельзя потерять;
избавляет от бумажных архивов;
контроль и снижение риска ошибок.
Ранее мы писали про заявление главы ФНС Егорова про обязанность только электронных счетов-фактур.
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