Предприниматели просят ФНС не штрафовать за ошибки с НДС

Инспекторов попросили не штрафовать за мелкие ошибки бизнес на УСН, который только в 2025 году начал платить НДС.

«Опора России» попросила ФНС не привлекать к ответственности бизнес на УСН за ошибки в декларациях по НДС за четыре квартала 2025 года. Такое послабление хотят получить из-за того, что предприниматели впервые начали платить НДС.

Представители бизнеса считают, что компаниям «требуется адекватное время», чтобы настроить бухгалтерские и учетные программы, наладить электронный документооборот с ФНС и изучить порядок заполнения декларации по НДС. Об этом пишет РБК.

Незначительные ошибки и невнимательности при работе с новым налогом могут привести к штрафам и проблемам с налоговой. Например, за непредставление декларации в установленные сроки грозит штраф — 5% от неуплаченной суммы налога.

«Если организация обязана подавать декларации по НДС в электронной форме, а направит в бумажном виде, декларация будет считаться непредставленной. Соответственно, пока организация будет переделывать отчетность и подавать ее повторно, сроки могут пройти», — сказали в «Опоре России».

В конце 2024 года представители бизнес-сообщества также просили ФНС составить внутреннюю инструкцию для инспекторов, чтобы они не были строги к компаниям на УСН, которые впервые начнут платить НДС.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин объяснил, что многие бухгалтеры все равно нервничают перед сдачей первой декларации, даже несмотря на то, что уже прошли несколько вебинаров.

Чтобы точно обрести уверенность в себе и не бояться сдачи отчетности, приходите на бесплатный вебинар «Заполняем декларацию ИП на УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3». Он состоится 15 апреля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Проверка анализа состояния налогового учета и корректности отражений доходов и расходов. Проверка начисления авансовых платежей по УСН. Формирование Книги учета доходов и расходов. Расчет и начисление налога при УСН. Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации ИП на УСН в 1С.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на вебинаре 15 апреля в 11:00 мск!