Для иностранных компаний, которые вернутся в РФ, могут повысить налог на прибыль до 35%

По мнению депутатов, повышенная ставка налога позволит возместить экономические потери 2022 года, а также устранит «ассиметрию рыночных преимуществ» иностранных брендов.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесли в Госдуму законопроект, который изменит налогообложение компаний, которые ушли с российского рынка по «внешнеполитическим» причинам. Если такие юрлица будут применять иностранные товарные знаки и фирменные обозначения, то их обяжут платить повышенный налог на прибыль по ставке 35%.

«Для юридических лиц, применяющие товарные знаки и фирменные обозначения в своей хозяйственной деятельности, включенные в реестр, устанавливается повышенная ставка налога на прибыль в размере 35%», — сказано в пояснительной записке.

По мнению авторов проекта, изменения позволят устранить «ассиметрию рыночных преимуществ», которая возникает из-за узнаваемости зарубежных брендов. Депутаты опасаются, что их возвращение в Россию вытеснит отечественных производителей. Новые поправки также позволят компенсировать экономические потери 2022 года.