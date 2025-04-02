У коррупционеров изъяли больше 1,2 трлн ценных бумаг

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) изъяли у коррупционеров свыше 1,2 трлн ценных бумаг и 13 тыс. объектов недвижимости. Все имущество нарушителей обратили в доход государства.
«В доход Российской Федерации передано свыше 1 трлн 200 млрд ценных бумаг, 13 тыс. объектов недвижимости и 8 тыс. иных объектов, в том числе транспортных средств и предметов роскоши», — сказал глава ФССП Дмитрий Аристов.
С 2020 года ведомство вместе с Генеральной прокуратурой выявляет и обращает в собственность государства имущество, которое было получено незаконным путем или принадлежит коррупционерам.
Недавно мы писали, что фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» подготовила законопроект, который разрешит конфисковывать имущество родственников чиновников-взяточников, если они не будут сотрудничать со следствием.
Комментарии2
Фигня какая-то. Вывезли, как Мавроди деньги, на грузовиках?
Думается мне, в окончательном варианте практика применения конфискации имущества будет намного обширнее, чем только у родственников чиновников.