У коррупционеров изъяли больше 1,2 трлн ценных бумаг

Приставы обратили в собственность государства 1,2 трлн ценных бумаг, 13 тыс. объектов недвижимости, а также 8 тыс. других объектов. Все это принадлежало коррупционерам.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) изъяли у коррупционеров свыше 1,2 трлн ценных бумаг и 13 тыс. объектов недвижимости. Все имущество нарушителей обратили в доход государства.

«В доход Российской Федерации передано свыше 1 трлн 200 млрд ценных бумаг, 13 тыс. объектов недвижимости и 8 тыс. иных объектов, в том числе транспортных средств и предметов роскоши», — сказал глава ФССП Дмитрий Аристов.

С 2020 года ведомство вместе с Генеральной прокуратурой выявляет и обращает в собственность государства имущество, которое было получено незаконным путем или принадлежит коррупционерам.

Недавно мы писали, что фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» подготовила законопроект, который разрешит конфисковывать имущество родственников чиновников-взяточников, если они не будут сотрудничать со следствием.