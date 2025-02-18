Депутаты хотят конфисковать имущество родственников коррупционеров

Родственники чиновников могут остаться без имущества, если коррупционер откажется сотрудничать со следствием и принимал участие в преступной группировке.

Фракция «Справедливая Россия — За правду» подготовила законопроект, который разрешит конфисковывать имущество родственников чиновников-взяточников, если они не будут сотрудничать со следствием.

Имущество у родственников госслужащих конфискуют, если чиновники участвовали в коррупционных схемах, использовали служебное положение, действовали в составе преступной группировки или организованного сообщества. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на депутата фракции Михаила Делягина.

Депутат добавил, что нужно «докапываться до глубин» возникновения коррупции, а не просто «ловить стрелочников».

Недавно мы писали, что Росфинмониторинг получит доступ к данным об имуществе граждан без их ведома.