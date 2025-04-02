За призывы к санкциям можно получить пять лет лишения свободы

Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании за призывы к антироссийским санкциям. Также изменения коснутся тех, кто из корыстных целей содействует в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия.
Законопроект вносит поправки в Уголовный кодекс, по которым появятся новые квалифицирующие признаки. Это совершение преступлений из корыстных побуждений или по найму, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций или иностранных государственных органов.
«Предательство — всегда преступление особого цинизма, а предательство, совершаемое по найму или из корыстных побуждений, вне всякого сомнения, требует незамедлительного пресечения и повышенной ответственности», — сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Согласно проекту, за призыв к санкциям будет уголовная ответственности в виде пяти лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей. До семи лет лишения свободы грозит за дискредитацию Вооруженных сил из корысти или по найму, а также за содействие в исполнении решений иностранных организаций, которые не работают с Россией. У нарушителей также могут конфисковать имущество, полученное в результате этих преступлений.
Закон вступит в силу с момента официальной публикации.
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