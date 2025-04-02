Совет Федерации запретил рекламу на сайтах нежелательных организаций

С 1 сентября 2025 года будет запрещено размещать рекламу в заблокированных социальных сетях, на сайтах нежелательных и экстремистских организаций.

Сенаторы Совета Федерации одобрили разработанный мим и депутатами Госдумы закон о запрете рекламы на заблокированных информационных ресурсах, а также на сайтах нежелательных организаций.

Закон запретит распространение рекламы на:

информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ;

общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете;

информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Нарушителям будет грозить штраф за нарушение рекламного законодательства от 2 до 2,5 тыс. рублей для физлиц, от 4 до 20 тыс. — для ИП и должностных лиц, от 100 до 500 тыс. — для компаний.

Изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.