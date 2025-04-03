Аренда идет в расходы на основании договора

Дата осуществления расходов по аренде:
дата расчетов в соответствии с условиями договоров
или
дата предъявления документов, служащих основанием для производства расчетов
или
последнее число отчетного (налогового) периода.
Об этом сообщает Минфин в письме от 30.01.2025 № 03-03-06/1/8125.
Основанием для учета расходов по договору аренды для целей налогового учета является действующий договор аренды, условиями которого предусмотрена арендная плата.
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