Аренда идет в расходы на основании договора

При определении налоговой базы по налогу на прибыль к расходам относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.

Дата осуществления расходов по аренде:

дата расчетов в соответствии с условиями договоров

или

дата предъявления документов, служащих основанием для производства расчетов

или

последнее число отчетного (налогового) периода.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.01.2025 № 03-03-06/1/8125.

Основанием для учета расходов по договору аренды для целей налогового учета является действующий договор аренды, условиями которого предусмотрена арендная плата.