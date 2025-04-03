ЦОК ОК ВЭД (2) 03.04 Мобильный
Расходы по налогу на прибыль

Аренда идет в расходы на основании договора

При определении налоговой базы по налогу на прибыль к расходам относятся арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество.

Дата осуществления расходов по аренде:

  • дата расчетов в соответствии с условиями договоров

или

  • дата предъявления документов, служащих основанием для производства расчетов

или

  • последнее число отчетного (налогового) периода.

Об этом сообщает Минфин в письме от 30.01.2025 № 03-03-06/1/8125.

Основанием для учета расходов по договору аренды для целей налогового учета является действующий договор аренды, условиями которого предусмотрена арендная плата.

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