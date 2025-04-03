Для тарифа 7,6% основной код ОКВЭД в ЕГРЮЛ должен совпадать с кодом из перечня с точностью до подкласса

Компании с основным кодом ОКВЭД из перечня (обрабатывающее производство) применяют пониженный тариф взносов 7,6%. Ориентироваться надо на подкласс ОКВЭД (одна цифра после точки).

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-15-05/130953.

Напомним, перечень видов деятельности для тарифа 7,6% утвержден распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.

В частности, там есть код ОКВЭД 17.1 «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона».

Если у компании в ЕГРЮЛ основным значится код 17.12 «Производство бумаги и картона», то она может применять тариф взносов 7,6%.

Ранее Минфин в своих письмах пояснял, что этот пониженный тариф может применять такой бизнес:

Не может применять тариф 7,6% такой бизнес:

Кстати, если у компании в ЕГРЮЛ значится неподходящий код ОКВЭД и она намерена срочно его поменять, это не поможет. Для права на льготу надо иметь долю дохода 70% по этому ОКВЭД, в том числе – по итогам прошлого года (письмо Минфина от 19.03.2025 № 03-15-07/27039).