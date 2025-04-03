Для тарифа 7,6% основной код ОКВЭД в ЕГРЮЛ должен совпадать с кодом из перечня с точностью до подкласса

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.12.2024 № 03-15-05/130953.
Напомним, перечень видов деятельности для тарифа 7,6% утвержден распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.
В частности, там есть код ОКВЭД 17.1 «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона».
Если у компании в ЕГРЮЛ основным значится код 17.12 «Производство бумаги и картона», то она может применять тариф взносов 7,6%.
Ранее Минфин в своих письмах пояснял, что этот пониженный тариф может применять такой бизнес:
по обработке металлов (письмо Минфина от 25.12.2024 № 03-15-06/130886);
пекарни (письмо Минфина от 16.01.2025 № 03-15-06/2446).
Не может применять тариф 7,6% такой бизнес:
типографии (письма Минфина от 15.01.2025 № 03-15-06/2074, от 13.12.2024 № 03-15-05/126139);
химическое производство (письмо Минфина от 20.12.2024 № 03-15-05/129447).
Кстати, если у компании в ЕГРЮЛ значится неподходящий код ОКВЭД и она намерена срочно его поменять, это не поможет. Для права на льготу надо иметь долю дохода 70% по этому ОКВЭД, в том числе – по итогам прошлого года (письмо Минфина от 19.03.2025 № 03-15-07/27039).
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