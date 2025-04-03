Отчетность компаний на УСН за 1 квартал 2025: виды и сроки

Подтверждение основного вида деятельности в СФР — заявление и справка о подтверждении вида деятельности. Сдается в СФР не позднее 15 апреля. Причем сдавать нужно в последний раз. С 2026 года основной вид деятельности для тарифов взносов на травматизм будет браться из ЕГРЮЛ.
2. Декларация НДС — по новой форме КНД 1151001 (приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024) – срок сдачи 25 апреля только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 апреля, 28 мая и 30 июня (т. к. 28.06 выходной). Организации с освобождением по ст. 145 НК декларацию не сдают.
3. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи — 25 апреля в Соцфонд. Взносы по травматизму уплачиваются, как и раньше, по 15-м числам.
4. Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 1 квартал (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@) не позднее 25 апреля. Срок уплаты аванса за 1 квартал — 28 апреля.
5. Расчет по страховым взносам — КНД 1151111 (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 13.09.2024). Срок сдачи в ИФНС 25 апреля. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца, с учетом переноса выходных.
6. 6-НДФЛ (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) — 25 апреля.
7. Отчет об операциях с товарами прослеживаемости, совершенных в 1 квартале 2025 (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию — 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде.
8. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 апреля.
9. Уведомление об исчисленных налогах за 1 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 25 апреля. Срок уплаты не позднее 28 апреля.
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