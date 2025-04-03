ЦОК ОК БСН (1) 03.04 Мобильный
Маркетплейсы

Госдума запретит продажу устройств, которые скрывают госномер автомобиля

Чтобы водители не чувствовали свою безнаказанность на дорогах, депутаты запретят продавать приборы, которые не позволяют камерам распознавать номер автомобиля.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запретит продажу устройств по скрытию автомобильных номеров от камер наблюдения.

Сейчас камеры фото- и видеофиксации могут распознать свыше 50 нарушений ПДД: от нарушения разметки до разговоров по телефону. Это повысило спрос на специальные приборы, которые могут скрывать или искажать госномера автомобилей.

Авторы законопроекта отмечают, что такие устройства можно найти на любом маркетплейсе, в социальных сетях и даже в некоторых магазинах.

«Если задаться целью, отыскать эти устройства и сейчас можно без особых проблем, желающих заработать на такой торговле много и на других маркетплейсах. Торговлю такими вещами нужно запретить, но для этого нужен федеральный закон. Пока же с продавцами борются точечно, запрещая их то на одном, то на другом сайте», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты считают, что водители с такими устройствами могут позволить себе безнаказанно нарушать ПДД, а это приведет к увеличению аварий.

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