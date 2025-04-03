Госдума запретит продажу устройств, которые скрывают госномер автомобиля

Чтобы водители не чувствовали свою безнаказанность на дорогах, депутаты запретят продавать приборы, которые не позволяют камерам распознавать номер автомобиля.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запретит продажу устройств по скрытию автомобильных номеров от камер наблюдения.

Сейчас камеры фото- и видеофиксации могут распознать свыше 50 нарушений ПДД: от нарушения разметки до разговоров по телефону. Это повысило спрос на специальные приборы, которые могут скрывать или искажать госномера автомобилей.

Авторы законопроекта отмечают, что такие устройства можно найти на любом маркетплейсе, в социальных сетях и даже в некоторых магазинах.

«Если задаться целью, отыскать эти устройства и сейчас можно без особых проблем, желающих заработать на такой торговле много и на других маркетплейсах. Торговлю такими вещами нужно запретить, но для этого нужен федеральный закон. Пока же с продавцами борются точечно, запрещая их то на одном, то на другом сайте», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты считают, что водители с такими устройствами могут позволить себе безнаказанно нарушать ПДД, а это приведет к увеличению аварий.