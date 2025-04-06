С 2026 года обжаловать приостановление госрегистрации прав на недвижимость можно по-новому

Росреестр разработал проект приказа о порядке формирования и работы апелляционных комиссий. Подать жалобу в них можно будет с 1 января 2026 года. Эту возможность закрепил федеральный закон от 22.07.2024 № 207-ФЗ.

Ранее досудебный порядок обжалования действовал только в отношении решений о приостановлении кадастрового учета.

«Отсутствие досудебного порядка обжалования решений государственного регистратора о приостановлении регистрации прав существенно ограничивало возможности защиты прав и законных интересов получателей услуг Росреестра. Данный закон и разработанный к нему проект приказа позволят урегулировать часть спорных решений в досудебном порядке, поможет гражданам решить вопросы в короткие сроки путем обращения в специально созданные апелляционные комиссии, снизит нагрузку на судебную систему», — отметил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Создадут центральную, межрегиональные и региональные апелляционные комиссии. В их составе будет по 3 представителя от органа регистрации и от нацобъединения СРО кадастровых инженеров с ротацией один раз в 5 лет.

Заседания могут проводиться как очно, так и дистанционно. На них могут присутствовать заявители, госрегистраторы прав, принявших обжалуемые решения, и иные лица.

При рассмотрении жалоб апелляционная комиссия будет оценивать обоснованность принятия решения о приостановлении и при необходимости запрашивать документы и материалы. Результат направят заявителю и в орган регистрации прав, который принял решение о приостановлении.

Срок на подачу жалобы — 15 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении.

Ее подают в апелляционную комиссию по месту нахождения органа регистрации прав, который принял решение. Форма — бумажная или электронная через Госуслуги, а также с помощью сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» на сайте Росреестра.

В заявлении нужно указать, в частности, сведения о кадастровом инженере и реквизиты заявления, по которому было принято решение о приостановлении, дату и номер самого уведомления о приостановлении, а также мотивы несогласия.

Срок принятия решения по жалобе — не более 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Проектом приказа предусмотрена форма заявления об обжаловании.