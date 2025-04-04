⚡️ Итоги дня: в мае могут установить «шашлычное эмбарго», Инстасамка купила футбольный клуб, а 25% сливочного масла оказалось фальсификатом

Почти 25% проверенного Россельхознадзором сливочного масла оказалось некачественным, в том числе фальсификатом. Больше всего фальсификата — в 24,82% проб — у сливочного масла. Далее следуют сыры (16,18%), творог (14,40%), сухое молоко (13,24%) и сметана (11,22%).

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