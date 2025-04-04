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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в мае могут установить «шашлычное эмбарго», Инстасамка купила футбольный клуб, а 25% сливочного масла оказалось фальсификатом

Подготовили обзор главных событий дня — 4 апреля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Почти 25% проверенного Россельхознадзором сливочного масла оказалось некачественным, в том числе фальсификатом. Больше всего фальсификата — в 24,82% проб — у сливочного масла. Далее следуют сыры (16,18%), творог (14,40%), сухое молоко (13,24%) и сметана (11,22%).

  • Недвижимость в Сочи дорожает и имеет предпосылки для дальнейшего роста. Средневзвешенная цена за квадратный метр на первичном рынке за год увеличилась на 21% и составила 760,9 тыс. рублей. 

  • «Яндекс» разрабатывает свой аналог канадского Shopify. Сервис поможет независимым продавцам создавать свои онлайн-магазины как альтернативу маркетплейсам.

  • На Wildberries появилось десять новых подразделов с региональными товарами. Подразделы уже доступны на сайте и в приложении маркетплейса. В них пользователи могут ознакомиться с ассортиментом товаров от местных производителей.

  • Поп-певица Дарья Зотеева (Инстасамка) и ее супруг Олег Еропкин (Moneyken) стали владельцами клуба «Чертаново-Медиа». Детали сделки не разглашались.

  • Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ограничить экспорт мясной продукции в преддверии майских праздников. Такое «шашлычное эмбарго» позволит стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне.

  • Каждая вторая новостройка в России в первом квартале 2025 года была сдана позже срока. Это антирекорд за последние четыре года.

  • «Алроса» завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России, его вес более 100 карат.

Источник

  • Сервис доставки продуктов Ozon fresh начал бесплатно страховать жизнь и здоровье своих курьеров во всех регионах присутствия. Программа распространяется более чем на 6 тыс. человек. 

  • 30 апреля начнутся перевозки по «единому» билету в Абхазию. АНО «Единая транспортная дирекция» Минтранса возобновит прямые смешанные (мультимодальные) перевозки пассажиров из регионов РФ в Абхазию и в обратном направлении. Билеты на курортный сезон 2025 года уже доступны для покупки.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Почти 25% проверенного Россельхознадзором сливочного масла оказалось некачественным, в том числе фальсификатом.

    Сколько голов было отрублено?

    Или проверяльщиков накормили этим же маслом они и радые?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Недвижимость в Сочи дорожает

    а зачем вообще вот так по каждому наименованию и по каждому городу?

    Дорожает ВСЁ. И этим всё сказано

    Вот если найдёте какой либо вид товара который подешевел - вот это будет новость! А так.... уже и внимания не заслуживает