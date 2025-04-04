Власти могут обязать регистрироваться блогеров с аудиторией меньше 10 тысяч пользователей

Роскомнадзор уже зарегистрировал 134 тысячи страниц, где больше 10 тысяч подписчиков. Сейчас власти хотят снизить порог, чтобы заявки могли подавать и небольшие блогеры.

За пять месяцев в Роскомнадзор подали свыше 214 тыс. заявлений о регистрации каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией больше 10 тыс. подписчиков.

В список попали 134 тыс. каналов, а 77 тыс. заявок отклонили из-за того, что поданные сведения были некорректными или на странице блогера не разместили присвоенный номер заявления.

«Обсуждается и снижение аудиторного порога: чтобы каналы, имеющие менее десяти тысяч подписчиков, тоже могли подавать заявку на регистрацию», — сказано в телеграм-канале первого замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.

С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях с аудиторией больше 10 тыс. пользователей должны подать в Роскомнадзор сведения о себе. Если это не сделать, то блогер не сможет сотрудничать с рекламодателями и размещать их сообщения на этих страницах.