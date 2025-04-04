Предпринимателям хотят предоставить скидку 50% при оплате штрафов

Если по итогам прокурорской проверки предприниматель получил штрафы, он сможет уплатить только половину этой суммы.

Фракция «Единая Россия» сообщила, что депутаты внесли в Госдуму законопроект о скидке в размере 50% при уплате административного штрафа в установленный срок. Это касается штрафов за нарушения требований в сфере экономической деятельности, которые выявили в ходе прокурорской проверки.

«Вместе с коллегами внес в Государственную Думу законопроект, разработанный с учетом мнения Конституционного суда РФ. Он устраняет правовой пробел и предоставляет возможность в случае уплаты в срок получить скидку в размере 50% административного штрафа», — сказал председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Также он добавил, что льгота будет действовать независимо от того, был ли штраф наложен по представлению прокуратуры, иными госорганами или органами местного самоуправления.