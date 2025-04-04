ФНС назвала, благодаря чему стало возможно введение АУСН

Замруководителя ФНС Андрей Бударин рассказал, что благодаря АСК ККТ налоговые органы получили возможность видеть все розничные продажи в стране в режиме реального времени. Обработка этих данных в АСК ККТ помимо фискальных функций открывает большой спектр возможностей для социально-экономического анализа.

«На основании АСК ККТ в стране формируется культура принятия решений на основе данных», — отметил Андрей Бударин.

В системе зафиксировано 1,7 млн налогоплательщиков, активно используется более 3,7 млн аппаратов ККТ, ежедневно поступает около 220 млн чеков.

При АУСН отчетность в 90 % случаев отменена, а налоги рассчитываются автоматически налоговым органом на основании данных онлайн-касс и сведений о движении средств по банковским счетам.

Мы сообщали, что с 1 апреля АУСН можно применять еще в трех регионах России.