ИП на патенте не освобожден от транспортного налога

Не существует льгот по транспортному налогу для ИП на патенте.

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Но есть льгота по налогу на имущество.

Если недвижимость используется в предпринимательской деятельности, то можно подать заявление на льготу.

Но льгота будет только в том случае, если эта недвижимость не находится в региональном перечне недвижимости, облагаемом налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости.

Таким образом, за авто ИП на ПСН будет платить транспортный налог, даже если это авто – для бизнеса, а за нежилое помещение, которого нет в кадастровом перечне, налога не будет.

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