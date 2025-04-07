Если размер доли в ООО менялся, при продаже срок владения по каждой части считают отдельно

Если участник ООО владел долей более 5 лет, НДФЛ с ее продажи не будет (если ее стоимость менее 50 млн рублей). Но учитывают все изменения по размеру доли в процессе владению ею.

Разъяснение дает Минфин в письме от 17.01.2025 № 03-04-05/3338.

Если в течение срока владения долей в ООО размер доли менялся, то освобождение от НДФЛ применяется к доходам от отчуждения той части доли, которой человек владел на момент реализации более 5 лет.

При этом надо иметь в виду, что доля или часть доли в уставном капитале ООО переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Аналогичное разъяснение по изменение доли в течение срока владения Минфин давал в письме от 08.10.2024 № 03-04-05/97211.

Что с 2025 года изменилось в правилах расчета НДФЛ при продаже доли в ООО, мы разбирали тут.