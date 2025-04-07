Россияне нарастили сбережения в банках более чем на 3%

Специалисты ВТБ прогнозируют, что по итогам 2025 года вкладчики смогут получить рекордный процентный доход. Он составит 9 трлн рублей.

В первом квартале 2025 года рынок рублевых сбережений вырос на 3,5% или на 1,8 трлн рублей. Его объем достиг 55,5 трлн рублей.

В том же периоде 2024 года прирост сбережений составил 1,7 трлн рублей. В марте 2025 года объем рублевого рынка увеличился на 990 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оценку ВТБ.

«Рынок сбережений в прошлом году набрал большую скорость, и мы не ожидаем в 2025 году резкого торможения», — сказал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.

В банке ожидают, что рынок сбережений в рублях вырастет до 59 трлн рублей по итогам первых шесть месяцев 2025 года, а под конец года превысит 65 трлн. Вкладчики смогут получить рекордный процентный доход в 9 трлн рублей.