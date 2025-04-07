ЦОК ОК общая 08.04 Мобильный
Вклады

Россияне нарастили сбережения в банках более чем на 3%

Специалисты ВТБ прогнозируют, что по итогам 2025 года вкладчики смогут получить рекордный процентный доход. Он составит 9 трлн рублей.

В первом квартале 2025 года рынок рублевых сбережений вырос на 3,5% или на 1,8 трлн рублей. Его объем достиг 55,5 трлн рублей.

В том же периоде 2024 года прирост сбережений составил 1,7 трлн рублей. В марте 2025 года объем рублевого рынка увеличился на 990 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оценку ВТБ.

«Рынок сбережений в прошлом году набрал большую скорость, и мы не ожидаем в 2025 году резкого торможения», — сказал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин.

В банке ожидают, что рынок сбережений в рублях вырастет до 59 трлн рублей по итогам первых шесть месяцев 2025 года, а под конец года превысит 65 трлн. Вкладчики смогут получить рекордный процентный доход в 9 трлн рублей.

Ольга Ульянова
Пониженные ставки налога по УСН

Налоговая инспекция Удмуртии стала массово рассылать «письма счастья» мигрировавшим ИП после того, как они сдали декларации по УСН

ИП и организации, которые решились на миграцию, могут ожидать неприятные сюрпризы в 2025 году. В прошлом 2024 году мы уже стали свидетелями множества тревожных сигналов, указывающих на это.

Налоговая инспекция Удмуртии стала массово рассылать «письма счастья» мигрировавшим ИП после того, как они сдали декларации по УСН

Начать дискуссию