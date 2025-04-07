⚡️ Итоги дня: за мат в соцсетях хотят поднять штраф, компании стали оплачивать сотрудникам такси, аэропорт Домодедово могут передать государству

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта Домодедово государству. По версии надзора, бенефициары Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранные гражданства, в нарушение российского законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили многомиллионную прибыль за границу.

Российские компании стали активнее менять собственные автопарки на корпоративные программы такси. Объем рынка корпоративных перевозок в 2025 году может вырасти на 30%, до 150 млрд руб. В последнее время для бизнеса это стало способом не только сэкономить, но и повысить лояльность сотрудников.

В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за мат в соцсетях и общественных местах. Если инициативу примут, то штрафы взлетят с 1 до 10 тыс. рублей.

К концу февраля 2025 года продажи произведенного в РФ вина выросли более чем на 20% год к году, а по отдельным каналам сбыта — почти вдвое. Импортное вино, облагаемое повышенными пошлинами, стремительно уходит из массового оборота.

Закуски из насекомых могут появиться в России в течение 3-5 лет, рассказала член научно-технического совета Минсельхоза Ольга Пономарева. Это коснется массового производства батончиков, снеков и хлебобулочных изделий с белком из насекомых.

Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», поставив исторический рекорд в регулярных матчах НХЛ. Предприниматели на маркетплейсах уже продают футболки с рекордом.

Мошенники развешивают объявления с QR-кодами на подъездах для кражи денег жителей многоквартирных домов. По коду предлагают вступить в общий чат, где злоумышленники смогут узнать личные данные жильцов, а также принимать деньги на оплату шлагбаума и прочих услуг. Также QR-коды могут вести на фишинговые сайты или приводят к установке вирусного ПО.