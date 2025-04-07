Подрабатывать на майских праздниках будут 23% россиян

11% сотрудников собираются получить за свою работу в праздничные дни больше 100 тысяч рублей.

На майских праздниках собираются выйти на подработку 23% россиян, пока что не определились с планами 24%.

В праздничные дни 53% сотрудников возьмут дополнительные задачи на основной работе. В другой компании, но по своей специальности будут подрабатывать 16% участников опроса, а 32% переключатся и пойдут заниматься работой в совершенно другой сфере. Об этом сказано в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

На майских заработать до 10 тыс. рублей собираются 39% респондентов. От 10 до 25 тыс. — 24%. Получить дополнительный доход в диапазоне от 25 до 50 тыс. хотят 11% россиян, 10% рассчитывают на сумму от 50 до 75 тыс., 4% — до 100 тыс., а 11% указали стоимость своей подработки свыше 100 тыс. рублей.

16% будут подрабатывать в сфере торговли и ретейла, 14% — в транспорте и логистике, 11% — в строительстве. Также россияне собираются провести майские праздники на подработке в охране и на производстве. 35% участников опроса назвали другие сферы деятельности, среди которых бухгалтерия, медицина и образование.