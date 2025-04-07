Минфин перестанет начислять работодателям пени по страховым взносам за мобилизованных

Пока сотрудник служит в армии, работодателям отменят пени по страховым взносам за него.

В Минфине подготовили проект постановления правительства, по которому компаниям перестанут начислять пени по страховым взносам в то время, когда сотрудник проходит военную службу.

Пени не будут начислять в период, пока сотрудники служат в вооруженных силах и до 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем прекращения частичной мобилизации по указу. Или до увольнения сотрудника с военной службы.

Документ министерства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Отмена пеней по налогам и страховым взносам будет распространяться на отношения, которые возникли с 21 сентября 2022 года.