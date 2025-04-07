Срок давности за непредставление отчетов в Росстат хотят увеличить до 2 лет

В Госдуму внесли законопроект, по которому срок давности для привлечения к ответственности по ст. 13.19 КоАП увеличат с двух месяцев до двух лет. Это касается тех, кто вовремя не сдает первичную статистическую отчетность.
Сейчас дела рассматривают в течение двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. За это время уполномоченные лица должны успеть провести все процедуры. Однако на практике этого срока не хватает, поэтому в Госдуме планируют увеличить срок давности до двух лет.
«Законопроектом предлагается увеличить до 2 лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.19 КоАП», — сказано в пояснительной записке.
Авторы законопроекта отмечают, что действующие сроки не всегда позволяют правильно составить протоколы об административных правонарушениях. Это позволяет виновным избежать привлечения к ответственности и ставит под угрозу обеспечение общества и государства полной и достоверной статистической информацией.
Сейчас по ст. 13.19 КоАП для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа от 20 до 70 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 10 до 20 тыс.
Комментарии2
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха...
ой, держите меня семеро )))))))
Ну а чего ж не пожизненно-то? Статистика в нашем г-ве - это самый важный орган!