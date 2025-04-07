Совкомбанк присоединил Хоум Банк в рекордный срок

ПАО «Совкомбанк» закончил присоединение ООО «Хоум кредит энд финанс банк», теперь Хоум Банк больше не будет существовать как отдельное юрлицо.
Интеграция прошла в рекордные сроки, за 11 месяцев. По данным Совкомбанка, это один из самых быстрых процессов объединения в России и мире.
«Приобретение Хоум Банка позволило нам укрепить лидирующие позиции на рынке розничного кредитования и стать абсолютными лидерами в POS-кредитовании», — сказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
В команду Совкомбанка вошли около 3 тыс. специалистов Хоум Банка. Розничная сеть расширилась на 84 тыс. точек выдачи POS-кредитов, при этом организация не потратила дополнительные средства на набор персонала и логистику.
В 2024 году чистый доход от покупки Хоум Банка составил 19 млрд рублей. Сделка позволила Совкомбанку привлечь 3 млн активных клиентов, получить портфель розничных кредитов на 202 млрд рублей, а также депозиты объемом 169 млрд рублей.
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