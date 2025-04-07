Совкомбанк присоединил Хоум Банк в рекордный срок

Объединение двух банков заняло рекордно мало времени, всего 11 месяцев.

ПАО «Совкомбанк» закончил присоединение ООО «Хоум кредит энд финанс банк», теперь Хоум Банк больше не будет существовать как отдельное юрлицо.

Интеграция прошла в рекордные сроки, за 11 месяцев. По данным Совкомбанка, это один из самых быстрых процессов объединения в России и мире.

«Приобретение Хоум Банка позволило нам укрепить лидирующие позиции на рынке розничного кредитования и стать абсолютными лидерами в POS-кредитовании», — сказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

В команду Совкомбанка вошли около 3 тыс. специалистов Хоум Банка. Розничная сеть расширилась на 84 тыс. точек выдачи POS-кредитов, при этом организация не потратила дополнительные средства на набор персонала и логистику.

В 2024 году чистый доход от покупки Хоум Банка составил 19 млрд рублей. Сделка позволила Совкомбанку привлечь 3 млн активных клиентов, получить портфель розничных кредитов на 202 млрд рублей, а также депозиты объемом 169 млрд рублей.