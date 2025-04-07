Путин запретил рекламу в заблокированных соцсетях

За нарушение закона компании заплатят штраф до 500 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон от 07.04.2025 № 72-ФЗ, который с 1 сентября 2025 года запретит рекламу на заблокированных информационных ресурсах, а также на сайтах нежелательных организаций.

Нарушителям будет грозить штраф за нарушение рекламного законодательства от 2 до 2,5 тыс. рублей для физлиц, от 4 до 20 тыс. — для ИП и должностных лиц, от 100 до 500 тыс. — для компаний.

Закон запретит распространение рекламы:

на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ;

общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете;

информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Недавно мы писали, что на фоне этих изменений блогеры подняли цены на рекламу в запрещенных соцсетях на 20-50%.