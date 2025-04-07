Блогеры подняли цены на рекламу в запрещенных соцсетях на 20-50%

Рекламодатели не готовы переплачивать за интеграции на заблокированных сайтах, поэтому рынок до конца года может просесть на 1,8 млрд рублей.

С 1 сентября 2025 года запретят рекламу в заблокированных социальных сетях. Госдума и Совет Федерации уже приняли закон. На фоне этого блогеры начали повышать стоимость интеграций. Расценки выросли на 20-50%.

Участники рекламного рынка оказались не готовы к таким изменениям, поэтому спрос на инфлюенс-маркетинг стал сокращаться. В агентствах не исключают, что по итогам года рынок сократится на 1,8 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«Те, кто сильно повысил цены, постепенно теряют спрос, и рынок начинает сам себя регулировать», — сказала президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Юлия Долгова.

Недавно мы писали, что закон запретит распространение рекламы на информационных ресурсах: