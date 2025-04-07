Блогеры подняли цены на рекламу в запрещенных соцсетях на 20-50%

С 1 сентября 2025 года запретят рекламу в заблокированных социальных сетях. Госдума и Совет Федерации уже приняли закон. На фоне этого блогеры начали повышать стоимость интеграций. Расценки выросли на 20-50%.
Участники рекламного рынка оказались не готовы к таким изменениям, поэтому спрос на инфлюенс-маркетинг стал сокращаться. В агентствах не исключают, что по итогам года рынок сократится на 1,8 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
«Те, кто сильно повысил цены, постепенно теряют спрос, и рынок начинает сам себя регулировать», — сказала президент Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Юлия Долгова.
Недавно мы писали, что закон запретит распространение рекламы на информационных ресурсах:
иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ;
общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете;
доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.
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