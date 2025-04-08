ЦОК ПРЕМ статья (643458) 03.04 Мобильный
Трудовые отношения

Совместитель тоже обязан получить от работодателя выходное пособие при ликвидации компании

Все гарантии, которые работодатель предоставляет сотрудникам по трудовым договорам или по ЛНА, распространяются также и на совместителей.

Специалисты Роструда объяснили, что работодатель должен выплатить пособие внешнему совместителю, если его уволили по причине ликвидации компании.

В ст. 287 ТК сказано, что все гарантии и компенсации, которые предусматривают трудовые или коллективные договоры, а также локальные нормативные акты, должны также распространяться и на совместителей.

«Выходное пособие в связи с увольнением по ликвидации организации выплачивается в размере среднего заработка работника. Средний заработок исчисляется исходя из фактически полученного работником заработка за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу увольнения», — сказано на сайте онлайнинспекция.рф.

При расчете выходного пособия и среднего месячного заработка нужно также учесть рабочие дни, выходные и праздники, которые попали в период оплаты. Например, если в месяце были праздничные дни, то средний дневной заработок нужно умножить на количество рабочих и нерабочих дней в месяце. Итоговый размер пособия не должен быть меньше средней зарплаты, которую бы получил сотрудник за этот период работы.

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