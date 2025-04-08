Совместитель тоже обязан получить от работодателя выходное пособие при ликвидации компании

Все гарантии, которые работодатель предоставляет сотрудникам по трудовым договорам или по ЛНА, распространяются также и на совместителей.

Специалисты Роструда объяснили, что работодатель должен выплатить пособие внешнему совместителю, если его уволили по причине ликвидации компании.

В ст. 287 ТК сказано, что все гарантии и компенсации, которые предусматривают трудовые или коллективные договоры, а также локальные нормативные акты, должны также распространяться и на совместителей.

«Выходное пособие в связи с увольнением по ликвидации организации выплачивается в размере среднего заработка работника. Средний заработок исчисляется исходя из фактически полученного работником заработка за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу увольнения», — сказано на сайте онлайнинспекция.рф.

При расчете выходного пособия и среднего месячного заработка нужно также учесть рабочие дни, выходные и праздники, которые попали в период оплаты. Например, если в месяце были праздничные дни, то средний дневной заработок нужно умножить на количество рабочих и нерабочих дней в месяце. Итоговый размер пособия не должен быть меньше средней зарплаты, которую бы получил сотрудник за этот период работы.

Работаете с кадрами? Узнайте, как без ошибок заполнять ЕФС-1 в программе 1С:ЗУП. Приходите на бесплатный вебинар «Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП». Он состоится 22 апреля в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ. Заполнение данных для ЕФС-1 ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение). ЕФС-1 при договоре ГПХ. ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки. ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора. Исправительная ЕФС-1. СТД-Р.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре 22 апреля в 15:00 мск!