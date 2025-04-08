Подростки с 14 лет смогут работать на каникулах и по выходным

С 1 сентября 2025 года работодателям разрешат принимать на работу подростков. Они смогут трудиться на летних каникулах или в выходные дни.

Президент Владимир Путин подписал закон от 07.04.2025 № 63-ФЗ с поправками в ТК, по которым работодатели смогут привлекать к работе детей до 14 до 18 лет. Однако это можно делать только по выходным и во время летних каникул. Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Выйти на работу подростки смогут по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов.

Если молодому сотруднику исполнилось 15 лет, его можно принять на работу с его письменного согласия. Если не достиг 15-летия – с собственного согласия + согласия одного из его родителей. Дети-сироты, получившие общее образование и достигшие 14 лет, — с письменного согласия работника + органа опеки и попечительства или иного законного представителя.