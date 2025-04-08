Патрушев: зарплата в рыбной отрасли в два раза превышает среднюю по экономике

Зампредседателя Правительства Дмитрий Патрушев выступил на расширенном заседании коллегии Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), где подвели итоги деятельности в 2024 году и определились с планами.

Российский рыбохозяйственный комплекс «работает устойчиво и стабильно», заявил Патрушев.

«Добыча водных биоресурсов по итогам прошедшего года превысила 4,9 млн т. В том числе есть прирост по таким массовым видам водных биоресурсов, как минтай и сельдь. А вылов сардины иваси стал рекордным за всю постсоветскую историю и достиг 580 тыс. т. Объем российской аквакультуры в 2024 году составил 380 тыс. т. Показатели собственного производства позволили нам полностью обеспечить внутренний рынок – индикатор самообеспеченности превысил 138%. Невзирая на всевозможные вызовы, наш рыбохозяйственный комплекс работает устойчиво и стабильно. Это из года в год подтверждают экономические показатели. Оборот отрасли за прошлый год вырос на 7% и составил 1,1 трлн рублей», – сказал Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что заработная плата в рыбной отрасли в два раза превышает среднюю зарплату по экономике.

Отечественная рыбная продукция остается одним из ключевых направлений в структуре агропромышленного экспорта. В прошлом году объем поставок превысил 1,9 млн тонн. Она реализуется более чем в 90 странах. Россия сохраняет позицию мирового лидера по объемам поставок мороженой рыбы.

Отрасли предстоит и дальше увеличивать вылов водных биоресурсов, отметил Патрушев. Наращивать мощности должен сегмент аквакультуры: ему доступны льготное кредитование, страхование с господдержкой и компенсация затрат на строительство мощностей по производству кормов. Благодаря господдержке за три года в 2,5 раза снизилась зависимость от иностранных кормов.

В завершение Дмитрий Патрушев сообщил, что в российском рыбохозяйственном комплексе заняты более 125 тысяч человек, а модернизация и цифровизация отрасли повышают спрос на высококвалифицированных специалистов.