Оплата белорусской компании за услуги не обязывает платить агентский налог на прибыль

Доходы иностранных организаций за услуги размещения информации в интернете не являются доходами от источников в РФ. А значит нет и налога на прибыль по ним.

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации», отвечая на вопрос компании, которая оплатила в Беларусь за услуги размещения информации (объявления) в интернете.

Поскольку дохода от источника в РФ в данному случае нет, то российская компания не является налоговым агентом по налогу на прибыль.

Поэтому ей не надо сдавать расчет о выплаченных доходах иностранным организациям, если нет других данных для его заполнения (письмо ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@).

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