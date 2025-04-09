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Кадровые документы

📃 На заявлении об увольнении сотрудника подпись работодателя необязательна

Роструд разъяснил, кто в компании имеет право подписать заявление об увольнении сотрудника в отсутствие и руководителя, и исполняющего его обязанности (и.о.), и временно исполняющего обязанности (врио).

Ведомство указало, что подписать заявление об увольнение может любой законный представитель работодателя. То есть у которого есть такое полномочие по приказу, доверенности.

При этом Роструд, ссылаясь на общие нормы ТК РФ, уточнил, что получать подпись работодателя в заявлении об увольнении сотрудника необязательно. То есть ее может и не быть на документе.

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Ольга Ульянова
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