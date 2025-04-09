📃 На заявлении об увольнении сотрудника подпись работодателя необязательна

Ведомство указало, что подписать заявление об увольнение может любой законный представитель работодателя. То есть у которого есть такое полномочие по приказу, доверенности.
При этом Роструд, ссылаясь на общие нормы ТК РФ, уточнил, что получать подпись работодателя в заявлении об увольнении сотрудника необязательно. То есть ее может и не быть на документе.
Научим составлять кадровую документацию, вести трудовые книжки и проводить любые важные для кадровика операции в 1С:ЗУП на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Сейчас вы можете купить курс за 4 200 рублей вместо
18 990 рублей.
Начать дискуссию