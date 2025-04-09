По новым сотрудникам СФР может находить ошибку в части СНИЛС

Обсуждение таких ошибок идет в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» (КУБ).
Соцфонд может выдать несоответствие:
Когда в СНИЛС нет отчества, а в паспорте есть. Тогда сотруднику нужно поменять СНИЛС в фонде. По практике его выдают в тот же день.
Встречается, что у сотрудника сразу два или три СНИЛС, и все с разными номерами.
Сотрудник мог менять фамилию, отсюда и несостыковка.
Ошибка в дате рождения.
Бухгалтеры и кадровики советуют звонить напрямую в СФР или оставлять обращение.
«Попробуйте в СФР обратиться — там ребята норм сидят, не то что в ФНС», — такое сравнение приводит коллега в КУБе.
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