По новым сотрудникам СФР может находить ошибку в части СНИЛС

ФИО в СНИЛС должно четко соответствовать фамилии, имени и отчеству по паспорту при приеме на работу нового сотрудника.

Обсуждение таких ошибок идет в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» (КУБ).

Соцфонд может выдать несоответствие:

Когда в СНИЛС нет отчества, а в паспорте есть. Тогда сотруднику нужно поменять СНИЛС в фонде. По практике его выдают в тот же день.

Встречается, что у сотрудника сразу два или три СНИЛС, и все с разными номерами.

Сотрудник мог менять фамилию, отсюда и несостыковка.

Ошибка в дате рождения.

Бухгалтеры и кадровики советуют звонить напрямую в СФР или оставлять обращение.

«Попробуйте в СФР обратиться — там ребята норм сидят, не то что в ФНС», — такое сравнение приводит коллега в КУБе.