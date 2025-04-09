Бизнес ПСБ 09.04 Мобильный
Прием на работу

По новым сотрудникам СФР может находить ошибку в части СНИЛС

ФИО в СНИЛС должно четко соответствовать фамилии, имени и отчеству по паспорту при приеме на работу нового сотрудника.

Обсуждение таких ошибок идет в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» (КУБ).

Соцфонд может выдать несоответствие:

  • Когда в СНИЛС нет отчества, а в паспорте есть. Тогда сотруднику нужно поменять СНИЛС в фонде. По практике его выдают в тот же день.

  • Встречается, что у сотрудника сразу два или три СНИЛС, и все с разными номерами.

  • Сотрудник мог менять фамилию, отсюда и несостыковка.

  • Ошибка в дате рождения.

Бухгалтеры и кадровики советуют звонить напрямую в СФР или оставлять обращение.

«Попробуйте в СФР обратиться — там ребята норм сидят, не то что в ФНС», — такое сравнение приводит коллега в КУБе.

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