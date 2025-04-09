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Маркетплейсы

На бесплатном вебинаре эксперт объяснит, как учесть операции с маркетплейсами в 1С

При работе с маркетплейсами нужно правильно отражать первичные документы и отчеты о продажах торговой площадки.

По операциям с маркетплейсами есть много нюансов: начиная от спорных моментов признания доходов и расходов до отражения отчетов о продажах. При этом налоговики пристально следят за селлерами и идут с проверками. Вместе с экспертом разберем все: от основных документов и отражения операций в 1С до последних изменений и проверок ФНС. Приходите на бесплатный вебинар «Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС». Он состоится 10 апреля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

  1. Первичные документы при работе с маркетплейсами.

  2. Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.

  3. Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.

  4. НДС на УСН в 1С.

  5. Проверки ФНС селлеров: что проверяют.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 10 апреля в 11:00 мск!

Ольга Ульянова
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