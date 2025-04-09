Минтруд: 400 тысяч многодетных матерей могут рассчитывать на повышение пенсии

Власти хотят отменить ограничение в шесть лет по сроку декрета, который можно учесть в страховом стаже многодетной матери.

Сейчас в страховом стаже учитывают 1,5 года ухода за ребенком, а в общей сложности — не больше шести лет. Это значит, что многодетным матерям засчитают только период ухода не более чем на четырьмя детьми.

Чтобы исправить такую несправедливость, Минтруд подготовил законопроект, который упразднит максимальный срок в шесть лет. Изменения коснутся почти 400 тыс. многодетных матерей. Их страховой стаж увеличится, а значит и пенсии станут выше, пишет РБК со ссылкой на министерство.

Для перерасчета пенсионных выплат из бюджета будут выделять около 10 млрд рублей каждый год. Например, в 2026 году — 9,6 млрд рублей, а в 2027 году — 10,4 млрд.

После перерасчета женщины с пятью детьми будут получать страховую пенсию до 1 180 рублей, а с шестью — 2 360.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.