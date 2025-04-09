😲 УФНС: ошибка в 3-НДФЛ на вычет вместо возврата денег может привести к налоговой задолженности

Важно правильно заполнять уточненные декларации по форме 3-НДФЛ для получения налогового вычета. Ошибки вместо возврата денежных средств могут привести к образованию задолженности по налогу.

Уточненную декларацию подают:

для внесения изменений в первоначальную при обнаружении в ней ошибок или неточностей;

при необходимости отразить дополнительную информацию.

По общему правилу для получения вычета за минувший налоговый период (год) сдают одну общую декларацию. В ней — все облагаемые доходы и все вычеты, право на которые физлицо хочет заявить. При заполнении нужно также указать стандартные вычеты, предоставленные работодателем, и вычеты, полученные в упрощенном порядке.

Каждая уточненка заменяет собой и отменяет все ранее сданные за этот период декларации. При этом количество уточненных деклараций не ограничено.

УФНС пояснило, что в уточненном отчете следует отразить все вычеты, в том числе заявленные в ранее поданных декларациях, даже если они подтверждены и по ним уже есть возврат НДФЛ.

Дополнительно к уточненке необходимо приложить недостающие документы. Повторно прикладывать их не надо.