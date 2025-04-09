Родитель может сдать декларацию за ребенка в своем личном кабинете

Чтобы уплатить налоги за ребенка, родителю нужно подключить опцию «Семейный доступ» в своем личном кабинете на сайте ФНС.

В чате ФНС возник вопрос, как родитель может сдать налоговую декларацию за ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет.

Представитель налоговой объяснил, что для этого нужно подключить опцию «Семейный доступ» в личном кабинете родителя-физлица. Чтобы это сделать, нужно обратиться в ИФНС с паспортом и документом, который подтвердит право действовать от имени несовершеннолетнего.

Затем в разделе «Налоги» появился список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Там же можно внести за них оплату любым удобным способом.

Дети, которые были добавлены в список, автоматически выйдут из него после того, как достигнут совершеннолетия.

Недавно мы писали, что во время декларационной кампании 2025 года мошенники создают сайты-двойники ФНС, чтобы украсть информацию.