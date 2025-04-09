Мошенники создают сайты-двойники ФНС. Так они перехватывают налоговые декларации

Перед завершением декларационной компании-2025 за 2024 год мошенники активизировались и начали создавать сайты, похожие на информационные ресурсы ФНС. Это нужно, чтобы собрать учетные данные россиян.
Уже сейчас специалисты по информационной безопасности выявляют сайты-двойники со следующими символами в названиях: «lk» (личный кабинет), «fns» и «nalog». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию Angara Security.
«Контент на одном из обнаруженных сайтов был сформирован под личный кабинет налоговой инспекции. При выборе опции "Войти через "Госуслуги" ссылка вела не на авторизацию через портал Госуслуг, а на отрисованную страницу фишингового ресурса», — сказала глава отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова.
Также она добавила, что один из подобных сайтов уже удалось заблокировать, а остальные находятся в работе.
До 30 апреля 2025 года физлица должны сдать декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год.
Комментарии4
наверное налог.ру ?
))))))))))))))))))))))))
Всё как всегда!
То-то я сайт прокуратуры открыть не могу. И поглянуть на план проверок, как обычно в прошлые годы делал, тоже не получается...
Наверное их тоже... грохнули! В процессе уничтожения сайтов двойников ))))
Мошенники уже прописались на Госуслугах, а их все поймать не могут.
- а это - неуловимый Джо
- а почему он "неуловимый"? Его никто не может поймать?
- поймать могут, только нах... он кому нужен!
поправлю текст: До 30 апреля 2025 года физлица должны сдать декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год о доходах.