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3-НДФЛ

Мошенники создают сайты-двойники ФНС. Так они перехватывают налоговые декларации

Чтобы украсть учетные данные физлиц из деклараций по форме 3-НДФЛ, мошенники создают сайты, похожие на те, которые есть у ФНС.

Перед завершением декларационной компании-2025 за 2024 год мошенники активизировались и начали создавать сайты, похожие на информационные ресурсы ФНС. Это нужно, чтобы собрать учетные данные россиян.

Уже сейчас специалисты по информационной безопасности выявляют сайты-двойники со следующими символами в названиях: «lk» (личный кабинет), «fns» и «nalog». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию Angara Security.

«Контент на одном из обнаруженных сайтов был сформирован под личный кабинет налоговой инспекции. При выборе опции "Войти через "Госуслуги" ссылка вела не на авторизацию через портал Госуслуг, а на отрисованную страницу фишингового ресурса», — сказала глава отдела защиты бренда Angara SOC Виктория Варламова.

Также она добавила, что один из подобных сайтов уже удалось заблокировать, а остальные находятся в работе.

До 30 апреля 2025 года физлица должны сдать декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год.

Ольга Ульянова
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Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Также она добавила, что один из подобных сайтов уже удалось заблокировать,

    наверное налог.ру ?

    а остальные находятся в работе.

    ))))))))))))))))))))))))

    Всё как всегда!

    То-то я сайт прокуратуры открыть не могу. И поглянуть на план проверок, как обычно в прошлые годы делал, тоже не получается...

    Наверное их тоже... грохнули! В процессе уничтожения сайтов двойников ))))

  • Лидия Новожилова

    При выборе опции "Войти через "Госуслуги" ссылка вела не на авторизацию через портал Госуслуг, а на отрисованную страницу фишингового ресурса»

    Мошенники уже прописались на Госуслугах, а их все поймать не могут.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      а их все поймать не могут.

      - а это - неуловимый Джо

      - а почему он "неуловимый"? Его никто не может поймать?

      - поймать могут, только нах... он кому нужен!