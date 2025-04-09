Минцифры: отделения Почты России будут работать как ПВЗ маркетплейсов

Чтобы поддержать Почту России, власти разрешат ей принимать платежи без комиссий, работать как пункты выдачи заказов, а также стать уполномоченной организацией по доставке корреспонденции.

Минцифры подготовило законопроект с мерами поддержки Почты России. Документ уже опубликовали для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, Почта России сможет принимать электронные платежи без комиссий от банков, а также продавать лекарства без рецептов, если они не требуют специальных условий хранения.

Кроме того, почтовые отделения смогут работать как пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов.

«Нововведения направлены на модернизацию, повышение качества и доступности услуг, а также укрепление конкурентоспособности Почты России», — сказано в телеграм-канале министерства.

Также почта станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. Все уведомления о почтовых отправлениях и платежах будет можно получать в личном кабинете на Госуслугах или в приложении Почты России.

Общественное обсуждение проекта продлится до 29 апреля 2025 года.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, но ряд норм через 180 дней.

Недавно мы писали, что чистый убыток Почты России за 2024 год вырос почти в три раза — до 20,5 млрд рублей.