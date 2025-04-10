Каждый второй собственник планирует сменить модель управления

Половина предпринимателей планируют изменения в управлении в ближайшие три года, а каждый пятый руководитель малого и микробизнеса размышляет над этим вопросом.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного банком «Точка» с участием бизнес-клуба «Реформа». Аналитики опросили более 500 руководителей малого и микробизнеса, результаты есть у «Клерка».

Самой распространенной проблемой управления (34%) микро и малого бизнеса стала ситуация, когда руководитель является «узким горлышком» в компании и «застревает» в операционной деятельности. Это отражает тенденцию малого бизнеса концентрировать большинство решений в руках владельца, что часто замедляет развитие.

Среди других проблем — недостаточный уровень цифровизации и сложности с внедрением новых технологий (31%), медленная адаптация к изменениям (22%) и неэффективная коммуникация в команде (20%).

Чем больше команда, тем острее проблемы с коммуникацией: среди компаний с 16 и более сотрудниками на плохие коммуникации указали 42% против 15% у небольших команд (2–15 человек).

50% предпринимателей планируют изменения в управлении в ближайшие три года.

Среди сталкивающихся с проблемой «узкого горлышка» доля таких намерений выше (65%), чем среди тех, кто не сталкивается с этой проблемой (41%). Молодые предприниматели до 34 лет активнее других планируют изменения (63%).

Сейчас большая часть опрошенных использует круговую (горизонтальную) структуру управления (34%), но суммарная доля традиционных иерархической (29%), матричной (16%), дивизиональной (10%) и сетевой (6%) оргструктур превосходит первую.

Среди новых моделей управления лидирует самоуправление — 24%.

Каждый пятый (19%) предприниматель планирует перейти на клиентократию. Холакратию (нет указаний свыше, команды сами формируют задачи) и социократию рассматривают по 8% опрошенных соответственно.

По итогам внедрения инструментов и подходов из новых моделей управления большинство предпринимателей (75%) рассчитывают на рост прибыли и выручки. В числе других ожидаемых эффектов — повышение самостоятельности сотрудников (63%), а также ускорение процессов и сокращение времени принятия решений — 48%. А 33% рассчитывают на сокращение текучки и возможность удерживать и привлекать талантливых сотрудников.

«Малый бизнес чувствителен как к факторам внешней среды, так и к модели управления. И, несмотря на высокую мотивацию и вовлеченность руководителей, большинство из них не могут себе позволить продолжительные эксперименты с новым подходом к управлению, боятся ошибиться», — подчеркивает сооснователь бизнес-клуба «Реформа» Татьяна Курюкова.

«Быть предпринимателем – это, прежде всего, создавать ценность для клиентов. На втором плане уже идет разработка управленческих систем, которые помогут реализовать ваши идеи и амбиции быстрее и эффективнее. Важно создать такую среду, где не нужно все время доказывать свою уникальность и незаменимость», — отметила Дарья Боровикова, коуч холакратии в банке «Точка».