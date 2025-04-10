Владельцы каналов с аудиторией больше 10 тысяч могут получить маркировку в телеграм-боте

Блогеры смогут быстрее получить отметку «А+» возле названия канала в Telegram. Такая маркировка говорит о том, что канал проверил Роскомнадзор и в нем можно размещать рекламу.

В Роскомнадзоре рассказали о запуске в мессенджере Telegram бота для маркировки каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков.

«В мессенджере Telegram начал работать бот, который позволяет блогерам с аудиторией более 10 тыс. подписчиков получить маркировку "А+"», — сказали в РКН.

Чтобы получить отметку, нужно написать боту @Trustchannelbot. Затем пользователю пришлют понятную инструкцию, он сможет получить отметку за несколько минут. Маркировка появится слева от названия канала в Telegram.

«Теперь у пользователей Telegram появилась возможность быстро и наглядно убедиться, какие каналы можно репостить, а у рекламодателей — где размещаться», — написал в своем телеграм-канале первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Согласно федеральному закону № 303-ФЗ от 08.08.2024, блогеры с аудиторией больше 10 тыс. человек, которые не сообщили информацию о себе в Роскомнадзор, не могут легально размещать рекламу в своих каналах, а также публиковать предложения о финансировании.