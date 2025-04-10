ЦОК КПК УУ (2) 10.04 Мобильный
Уведомление по ЕНП

На аванс по УСН за 1 квартал 2025 года надо сдать уведомление, но его может и не быть

25 апреля – очередной срок сдачи ЕНП-уведомления, в котором, у упрощенцев будет, в том числе, аванс по УСН.

В уведомлении будет код периода 34/01, год – 2025.

КБК такие:

  • УСН «доходы» – 18210501011011000110

  • УСН «доходы минус расходы» – 18210501021011000110

При УСН «доходы» в уведомление включают сумму аванса за минусом взносов, которые уменьшают налог.

В случае если сумма налога к уплате отсутствует, в том числе за счет уменьшения на страховые взносы, уведомление представлять не нужно.

Пример

У ИП на УСН «доходы» доход за 1 квартал составил 600 000 руб.

Аванс по УСН = 600 000 х 6% = 36 000 руб.

Эту сумму можно уменьшить на фиксированные взносы за 2025 год. 36 000 – 36 000 = 0.

Уведомление сдавать не надо.

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