На аванс по УСН за 1 квартал 2025 года надо сдать уведомление, но его может и не быть

В уведомлении будет код периода 34/01, год – 2025.
КБК такие:
УСН «доходы» – 18210501011011000110
УСН «доходы минус расходы» – 18210501021011000110
При УСН «доходы» в уведомление включают сумму аванса за минусом взносов, которые уменьшают налог.
В случае если сумма налога к уплате отсутствует, в том числе за счет уменьшения на страховые взносы, уведомление представлять не нужно.
Пример
У ИП на УСН «доходы» доход за 1 квартал составил 600 000 руб.
Аванс по УСН = 600 000 х 6% = 36 000 руб.
Эту сумму можно уменьшить на фиксированные взносы за 2025 год. 36 000 – 36 000 = 0.
Уведомление сдавать не надо.
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