Для работодателей могут установить налоговые льготы за взносы в НПФ

Если компания переводит деньги в пользу сотрудников через негосударственные пенсионные фонды, то она сможет снизить налог на прибыль.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной ускорить принятие решения о налоговых льготах для работодателей. Их смогут получить те, кто делает взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за своих сотрудников.

Бизнес сможет снизить налог на прибыль на сумму, которую работодатель перечислил в пользу своих сотрудников через НПФ.

«Необходимо снижать налог на прибыль за счет той части, которую компания направит в поддержку наших граждан через негосударственные пенсионные фонды», — объяснил Анатолий Аксаков.

Согласно п. 16 ст. 255 НК, взносы работодателей в НПФ по корпоративной пенсионной программе не облагаются НДФЛ у сотрудников, а также могут уменьшать базу по налогу на прибыль в пределах 12% от фонда оплаты труда.