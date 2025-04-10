Финансовые организации смогут направлять уведомления в ЦБ через Госуслуги

Компании смогут быстро уведомить Центробанк о покупке или получении в доверительное управление акций или долей.

Центробанк расширил список сервисов на портале Госуслуги для финансовых компаний, их акционеров и участников.

Теперь через Госуслуги в ЦБ можно сообщить о покупке или получении в доверительное управление более 1% акций или долей кредитной организации. А также уведомить регулятор о покупке права распоряжения, владения или доверительного управления акциями или долями участника рынка ценных бумаг, ломбарда, оператора финансовой платформы.

«Ранее заявители, которые не являются финансовыми организациями, направляли свои уведомления в основном в бумажном виде», — сказано на сайте ЦБ.

Для взаимодействия через Госуслуги будет нужна подтвержденная учетная запись на портале. Пользователи смогут получить от ЦБ информацию об участнике финансового рынка или о паевом инвестиционном фонде. С помощью сервиса можно узнать, есть ли человек или организация в базе данных о несоответствии требованиям к деловой репутации.