😠 ФНС предлагает судиться с налоговым агентом из-за содержания справки о доходах

Работодатель или иной налоговый агент может допустить ошибку при формировании справки о доходах и сумме налога к годовому расчету по форме 6-НДФЛ. Либо физлицо может не согласиться с суммами доходов и налога, отраженными в ней.

Такой ситуаций поделились с ФНС в ее телеграм-чате: налоговый агент прислал справку о доходах (бывш. 2-НДФЛ) с неправильно начисленным налогом, по мнению физлица. Он написал налоговому агенту, но тот ответил, что все правильно посчитано. Возникает вопрос: судиться или есть другие варианты.

Специалисты ФНС указали, что обязанность заполнять и представлять сведения о доходах физлица в составе расчета 6-НДФЛ законодательством возложена на налоговых агентов.

При возникновении спорных ситуаций по содержанию справки необходимо обратиться именно к налоговому агенту. Если же физлицо считает, что его права нарушены налоговым агентом, то за их защитой ФНС рекомендует обратиться в суд.

То есть иного механизма оспорить содержание справки о доходах пока нет.