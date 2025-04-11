С оплаты за сервитут коммерческая фирма сама платит НДС

По сервитуту есть особенность уплаты НДС – через налогового агента по ставке 20/120. Но такое правило – не для бизнеса.

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.11.2025 № 03-07-11/118038.

Плательщики-налоговые агенты по НДС (даже если они на УСН) удерживают и платят налог, если сервитут предоставляют:

органы госвласти и управления;

органы местного самоуправления;

органы публичной власти федеральной территории «Сириус».

Если сервитут предоставляют иные организации (например, коммерческие фирмы), то они сами платят НДС по ставке 20% Налогового агентства в данном случае не будет.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 21.05.2024 № 03-07-11/46013.

О рекомендациях по бухучету сервитута мы рассказывали тут.