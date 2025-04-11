С оплаты за сервитут коммерческая фирма сама платит НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.11.2025 № 03-07-11/118038.
Плательщики-налоговые агенты по НДС (даже если они на УСН) удерживают и платят налог, если сервитут предоставляют:
органы госвласти и управления;
органы местного самоуправления;
органы публичной власти федеральной территории «Сириус».
Если сервитут предоставляют иные организации (например, коммерческие фирмы), то они сами платят НДС по ставке 20% Налогового агентства в данном случае не будет.
Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 21.05.2024 № 03-07-11/46013.
О рекомендациях по бухучету сервитута мы рассказывали тут.
Подробнее о том, как работать с НДС без нарушений и заполнить новую декларацию по НДС за 1 квартал, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь вести книги покупок и продаж, оформлять счета-фактуры и работать с НДС на УСН. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 7 900 рублей вместо
26 000 рублей. Старт потока 15 апреля.
Начать дискуссию