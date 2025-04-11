В рекламе энергетиков будет нужно указывать информацию об их вреде

В Госдуме могут запретить рекламировать энергетические напитки без предупреждения об их вреде.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому рекламировать энергетики будет можно только вместе с информацией о вреде их чрезмерного употребления. Для этого Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» дополнят новой статьей 25.1.

«Реклама безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Также новой статьей устанавливаются требования к продолжительности и площади такого предупреждения», — сказано в пояснительной записке.

Ответственность за нарушение этого требования будут нести рекламодатели и рекламораспространители. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В августе 2024 года Владимир Путин подписал Федеральный закон от 08.08.2024 № 304-ФЗ, по которому запретили продажу энергетиков несовершеннолетним.