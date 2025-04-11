⚡️ Итоги дня: продажи алкоголя упали на 12%, новую LADA Aura продают со скидкой в 800 тысяч рублей, а предприниматели стали быстрее выходить на маркетплейсы

Экспорт подсолнечного масла из России упал на 38% из-за убыточности. Стоимость подсолнечника с начала года выросла на 66% — до 39,9 тыс. руб. за тонну. При этом экспортные цены на масло не компенсируют затраты: маржа переработчиков в феврале достигла –23% против обычных 5–7%.

Розничные продажи крепкого алкоголя в России в I квартале 2025 года сократились на 10–12% в годовом выражении. Основная причина — резкий рост цен из-за повышения акцизов, минимальных розничных цен и пошлин на импортную продукцию.

Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет в среднем тратит более 3 тыс. рублей в месяц на содержание домашних животных, а 9% из них также тратит деньги на обучение, дрессировку и страхование своих питомцев.

Российские банки в 2024 году заблокировали более 700 000 счетов дропперов. Средний срок «жизни» карты, используемой для мошенничества, сократился с двух месяцев в 2023 году до дней и минут к концу 2024 года.

За три года срок принятия решения предпринимателями о выходе на маркетплейсы сократился с более чем шести месяцев в 2021 году до трех в 2024 году. 20% респондентов в 2024 году начинали бизнес на маркетплейсах практически сразу после появления идеи.

Суд оштрафовал Ксению Собчак за неуплату предыдущего штрафа. Ей назначили наказание в размере 10 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге начали продавать новые LADA Aura со скидками до 800 тыс. рублей. С таким дисконтом в одном из дилерских центров продают авто в комплектации Status, что больше 25%.

«Атомфлот» подарит фотоальбом рыбаку, который проспал идущий мимо ледокол. В соцсетях появилось видео, где на палатку, которая стоит на льду, надвигается атомный ледокол «Арктика», а рыбак в палатке проспал этот момент. На Енисее есть примета, что клев лучше там, где прошел атомный ледокол.

В Чехии нашли крупный средневековый клад, спрятанный в начале XII века. Находка представляла собой остатки глиняного горшка, в котором лежали более 2 150 серебряных монет.