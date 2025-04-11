⚡️ Итоги дня: продажи алкоголя упали на 12%, новую LADA Aura продают со скидкой в 800 тысяч рублей, а предприниматели стали быстрее выходить на маркетплейсы

Экспорт подсолнечного масла из России упал на 38% из-за убыточности. Стоимость подсолнечника с начала года выросла на 66% — до 39,9 тыс. руб. за тонну. При этом экспортные цены на масло не компенсируют затраты: маржа переработчиков в феврале достигла –23% против обычных 5–7%.
Розничные продажи крепкого алкоголя в России в I квартале 2025 года сократились на 10–12% в годовом выражении. Основная причина — резкий рост цен из-за повышения акцизов, минимальных розничных цен и пошлин на импортную продукцию.
Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет в среднем тратит более 3 тыс. рублей в месяц на содержание домашних животных, а 9% из них также тратит деньги на обучение, дрессировку и страхование своих питомцев.
Российские банки в 2024 году заблокировали более 700 000 счетов дропперов. Средний срок «жизни» карты, используемой для мошенничества, сократился с двух месяцев в 2023 году до дней и минут к концу 2024 года.
За три года срок принятия решения предпринимателями о выходе на маркетплейсы сократился с более чем шести месяцев в 2021 году до трех в 2024 году. 20% респондентов в 2024 году начинали бизнес на маркетплейсах практически сразу после появления идеи.
Суд оштрафовал Ксению Собчак за неуплату предыдущего штрафа. Ей назначили наказание в размере 10 тыс. рублей.
В Санкт-Петербурге начали продавать новые LADA Aura со скидками до 800 тыс. рублей. С таким дисконтом в одном из дилерских центров продают авто в комплектации Status, что больше 25%.
«Атомфлот» подарит фотоальбом рыбаку, который проспал идущий мимо ледокол. В соцсетях появилось видео, где на палатку, которая стоит на льду, надвигается атомный ледокол «Арктика», а рыбак в палатке проспал этот момент. На Енисее есть примета, что клев лучше там, где прошел атомный ледокол.
В Чехии нашли крупный средневековый клад, спрятанный в начале XII века. Находка представляла собой остатки глиняного горшка, в котором лежали более 2 150 серебряных монет.
На Тайване рыбак поймал огромного тунца весом 216 килограммов. Такая рыба может стоить около 2,8 млн новых тайваньских долларов (7,4 млн рублей).
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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